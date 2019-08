Først ville han erobre Danmark. Så Tyskland. Og dernæst Europa. Og så skulle turen komme til resten af verden. For drømmen var at blive lige så stor som Ikea.

Det fortalte den afdøde dynekonge Lars Larsen i et interview med B.T. i 2017.

Men kun halvandet år senere spændte en fremskreden kræftsygdom ben for hans drøm om at opleve det hele.

Ifølge Kim Elfwing, der har kendt Lars Larsen i 35 år som forretningspartner, kom sygdommen bag på Jysk-ejeren.

Lars Larsens kiste blev båret af børnene Jacob Brunsborg (47 år), Mette Brunsborg (44 år) samt børnebørnene Christian Birk Brunsborg (19 år), Christine Birk Brunsborg (18 år), Søren Hansen Brunsborg (18 år) og Line Hansen Brunsborg (12 år). Foto: Bo Amstrup Vis mere Lars Larsens kiste blev båret af børnene Jacob Brunsborg (47 år), Mette Brunsborg (44 år) samt børnebørnene Christian Birk Brunsborg (19 år), Christine Birk Brunsborg (18 år), Søren Hansen Brunsborg (18 år) og Line Hansen Brunsborg (12 år). Foto: Bo Amstrup

»Jeg tror, jeg tror, det kom som en overraskelse for ham, ja«, fortalte han, da B.T. talte med ham torsdag kort før bisættelsen af Lars Larsen, der foregik fra Svejs-Svejbæk kirke.

Den 71-årige købmand gik bort mandag, efter det i juni blev meddelt, at han led af fremskreden leverkræft.

Kim Elfwing kendte Lars Larsen gennem sit firma Midtsjællands Byggeservice, der i 35 år var fast forretningspartner med Lars Larsen og Jysk.

»Jeg har været med fra dengang, hvor Lars Larsen startede. Der lavede jeg nogle småjusteringer i hans butikker på Sjælland. Og så har jeg været med på rejsen lige siden«, fortæller han om den jyske forretningsmand, der netop var kendt for sin loyalitet.

Den afdøde Jysk-stifter Lars Larsen blev torsdag bisat fra Sejs-Svejbæk kirke nær sit hjem. Foto: Henning Bagger Vis mere Den afdøde Jysk-stifter Lars Larsen blev torsdag bisat fra Sejs-Svejbæk kirke nær sit hjem. Foto: Henning Bagger

Derfor var det også en trist Kim Elfwing, der torsdag var mødt op for at tage en sidste afsked med ’købmanden’.

»Men han og jeg har snakket om det. Vi har været sammen nogle gange, hvor vi har berørt emnet. Når man bliver ældre, så berør man emnet, og jeg tror ikke, at han havde regnet med at skulle herfra nu. Han havde mange, mange planer. Men når det nu skulle være, så ved vi alle sammen, at der er en slutdato, og det vidste han også,« fortæller han.

Ligesom de fleste andre, har han også kun lovprisende ord om Lars Larsen:

»Jeg husker ham som en mand af ord. Lige meget hvad man havde en aftale med ham om, så var en aftale en aftale. Og så har han altid været utrolig loyal overfor almindelige mennesker – og måske knap så loyale overfor de mere velbjergede mennesker,« siger han og tilføjer:

Kongehuset var ikke til stede ved bisættelsen, men kronprinsen havde sendt en krans. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kongehuset var ikke til stede ved bisættelsen, men kronprinsen havde sendt en krans. Foto: Bo Amstrup

»Han var meget nede på jorden. Han var alles ven«.

Lars Larsens drøm om at gøre Jysk lige så stort som Ikea nåede ikke at blive til virkelighed i hans levetid.

Men med over 2800 butikker i 52 lande nåede han et langt stykke af vejen. Kim Elfwing er sikker på, at Jysk nok skal nå i mål.

»Ingvar Kamprad fra Ikea var hans ideal. Og det tror jeg ikke stopper, fordi han ikke er her mere. Jeg tror, at det arbejde, han har sat i gang, vil fortsætte«.