Den jyske dynekonge Lars Larsen er blevet ramt af sygdom.

Derfor kan han for tiden ikke passe sit arbejde som bestyrelsesformand i Jysk-koncernen.

Det bekræfter kommunikationschef Rune Jungberg Pedersen fra Jysk Nordic over for B.T.

»Det er rigtigt, at Lars Larsen er sygemeldt lige nu. Men meget mere kan jeg desværre ikke oplyse her og nu,« lyder det fra kommunikationschefen i Jysk.

»Folk i koncernen kan selvfølgelig godt se, om han er til stede eller ej, og derfor har vi sendt en intern meddelelse rundt til medarbejderne i Jysk, hvor vi informerer om, at han er sygemeldt,« tilføjer Rune Jungberg Pedersen.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med, hvilken form for sygdom der er tale om, eller hvornår den har vist sig. Kun oplyser han, at Lars Larsen er blevet sygemeldt »lige for nylig«.

»Jeg kan simpelt hen ikke sige andet, end at han er fraværende på grund af sygdom lige nu. Det er desværre det eneste, som jeg kan sige. Jeg har allerede fået mange fantasifulde spørgsmål fra pressen, men jeg kan ikke sige andet, selv om jeg selvfølgelig har forståelse for, at Lars Larsen har en stor gennemslagskraft i befolkningen, og at I selvfølgelig bare passer jeres arbejde,« tilføjer Rune Jungberg Pedersen.

Kommunikationschefen oplyser, at han personligt ikke er klar over, om sygdommen er opstået, mens Lars Larsen befandt sig i Danmark eller i udlandet. Han ønsker heller ikke at oplyse, om Lars Larsen er indlagt.

Hvilke konsekvenser får Lars Larsens sygdom på den korte bane for Jysk?

»Jysk kører videre, som Jysk plejer, så umiddelbart får det ingen konsekvenser her og nu for virksomheden. Der er fortsat en daglig ledelse af virksomheden, som fortsætter deres arbejde på normal vis. Lars Larsen er som bestyrelsesformand naturligvis vigtig for virksomheden, men i forhold til den daglige gang arbejdes der som normalt,« understreger kommunikationschef Rune Jungberg Pedersen.

Så I regner med, at han kan genoptage sit virke som bestyrelsesformand?

»Ja, han er jo fortsat bestyrelsesformand. Så lige nu kan vi bare sige, at han er fraværende på grund af sygdom, og det har vi meldt ud internt. Og hvis der sker en ændring, så skal vi selvfølgelig nok melde det ud. Men Lars Larsen er jo en person, som rigtig mange kender og forholder sig til, og derfor er det naturligvis ikke overraskende, at der kommer en masse spørgsmål udefra,« tilføjer kommunikationschefen.

Det er i år 40 år siden, at den nu 70-årige Lars Larsen grundlagde sit dyne-imperium, der i dag tæller langt over 2.700 butikker i 51 lande.

Med en skønnet personlig formue på godt 31 mia kr. er Lars Larsen Danmarks fjerderigeste person.

Selv om Lars Larsen har røget som en skorsten hele sit liv, har han i hvert fald indtil nu været forskånet for alvorlig sygdom.

I 2013 betroede han dog B.T, at han på grund af diabetes havde været tvunget til at lægge sit liv om, så han fik mere motion og spiste sundt.

Derfor fik han installeret sine egne fitness-maskiner i pragtvillaen i Sejs ved Silkeborg, og var begyndt at spise langt mere frugt og grønt.

»Ved siden af at spille golf træner jeg flere gange om ugen på motionscykel, romaskine, og hvad ved jeg. I begyndelsen betød det et vægttab på godt 15 kg, men det har stabiliseret sig på omkring 10 kg mindre end før. De siger, at det er vigtigt at komme ned i vægt,« lød det i den forbindelse fra Lars Larsen til B.T.

Lars Larsen var dengang ikke i tvivl om, at hans diabetes var en følge af hans livsstil:

»Den havde nok været lidt for sød og lidt for fed. Det er sådan et luksusliv, som man ikke tænker over i det daglige. Der røg jo tit en pose Matadormix og så videre til tv om aftenen. Der var nok også lidt for gode sager i maden, så det er jeg helt sikker på er årsagen – et for godt liv,« forklarede han.