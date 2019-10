Bryggeriet Harboes må nedjustere sine forventninger til hele året efter en stribe problemer i selskabet.

Harboes Bryggeri må torsdag fortælle sine investorer, at man regner med at give underskud i finansåret 2019/20 - der slutter med juni 2020 - mod tidligere et forventet plus.

Det er resultatet af en lang række problemer, hvoraf flere stammer fra afrikanske og sydamerikanske markeder, skriver Harboes i en fondsbørsmeddelelse.

- Harboes aktiviteter har i første halvår som ventet været påvirket af udfordrende markedsforhold og fortsat intensiv konkurrence, men en række særlige begivenheder og forhold betyder, at koncernen ikke længere forventer at realisere det forventede resultat, skriver Harboes.

Selskabet, der er kendt for sine øl og sodavand, forventer nu at give et underskud før skat på 20-30 millioner kroner mod tidligere forventet et overskud på 5-10 millioner kroner.

Første sten i skoen er på det sydamerikanske marked, hvor bryggeriets distributør har opsagt samarbejdet uden varsel. I Nordeuropa er der hård konkurrence på markedet for private label-produkter.

- Ændrede markedsbetingelser i Afrika med tiltagende handelsrestriktioner og valutabegrænsninger på en række markeder har påvirket omsætningen og indtjeningen negativt, skriver Harboes.

I Estland er den også gal, og Harboes beskriver, at der vil komme flere omstruktureringer.

Sidst koster sommerens ledelsesskift dyrt. Her stoppede Bernhard Griese som administrerende direktør og Karina Harboe Laursen blev indsat i stedet. Det har givet flere omkostninger.

- Omkostningerne har blandt andet været relateret til rådgivning og rekruttering af nye nøglemedarbejdere, der skal bidrage til at sikre en solid og fremtidssikret platform for den fortsatte strategiske udvikling for Harboes Bryggeri, skriver selskabet.

Karina Harboe Laursen skriver i meddelelsen:

- Det er ikke tilfredsstillende, at vores resultater ikke kan stå mål med forventningerne og vi arbejder målrettet på at rette op på de dele af forretningen, hvor aktiviteterne er udfordret.

- Samtidig er vi i fuld gang med at tilrettelægge et mere gennemgribende besparelses- og effektiviseringsprogram på tværs af koncernen.

/ritzau/