Gennem 15 år kunne flere rederier nyde godt af et aftalt spil om fragtpriser, men nu vanker der bøder for flere millioner kroner.

For i 2018 fik de sydkoreanske konkurrencemyndigheder færden af et ulovligt samarbejde mellem 23 rederier herunder Mærsk, skriver det sydkoreanske medie Yonhap ifølge ShippingWatch.

Anklagerne gik på, at 12 sydkoreanske og 11 udenlandske rederier havde forsøgt at hæve raterne på sydøstasiatiske ruter.

Derfor var de koreanske konkurrencemyndigheder også hurtigt fremme med den store lup for at finde ud af, hvad der var og op ned i sagen.

Ifølge Yonhap er myndighederne nået frem til, at rederierne i perioden 2003-2018 samarbejdede om priser i 120 sager. Og det er ført til bøderegn.

Den største bøde lyder på 163 millioner danske kroner og vil blive sendt til Korea Marine Transport Co. Hos Mærsks datterselskab Sealand Asia kan man forvente en bøde på 13 millioner kroner.

»Sealand Asia har erfaret gennem KFTC's (de sydkoreanske konkurrencemyndigheder, red.) officielle pressebriefing her til morgen, at KFTC i sidste ende har vurderet, at respondenterne, inklusive Sealand Asia, ikke fuldt ud har overholdt alle aspekter af de unikke koreanske proceduremæssige rapporterings- og konsultationskrav,« skriver Mærsk i et svar til ShippingWatch.

Mærsk fortæller desuden, at de er i gang med at gennemgå indholdet fra KFTC og ikke kan komme med yderligere kommentarer.