Danmark og Holland er de to første lande i EU, der får lov til at eksportere oksekød til Sydkorea.

Danske landmænd får nu adgang til at eksportere oksekød til Sydkorea med 50 millioner indbyggere.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

- Det er en rigtig god nyhed, siger Finn Klostermann, der er direktør i Danish Crown Beef, Danmarks største kreaturslagteri.

Danmark er sammen med Holland de første lande i EU, der opnår adgang for oksekød til det sydkoreanske marked.

Sydkorea er ligesom Kina ramt af afrikansk svinepest. Det kan danske oksekødsproducenter måske komme til at nyde godt af.

- Vi begynder at se stigende priser på kød fra kalve og ungdyr under 30 måneder i store dele af Asien.

- Vi har inden for den seneste uge lukket ordrer, der indikerer, at markedet nu flytter sig - trukket af den store efterspørgsel på kød i Kina, siger Finn Klostermann.

Det er ifølge direktøren svært at forudsige betydningen for afregningen til danske landmænd.

- Det er svært at spå om, hvor meget det vil betyde for afregningen til de danske landmænd. Men nye markeder er altid positivt og særligt i en situation som nu, hvor der er et overskud af oksekød i Europa, siger Finn Klostermann.

I Fødevarer & Landbrug glæder man sig også over adgangen til det sydkoreanske marked.

- Det er glædeligt i en tid præget af markedsuro blandt andet med brexit, at vi formår at åbne nye markeder.

- Det viser endnu engang den gode status, vores danske fødevareklynge har i udlandet, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Adgangen til de sydkoreanske maver kommer på et tidspunkt, hvor oksekødsproducenterne er udfordret.

Ifølge det seneste årsregnskab fra Danish Crown, som blev fremlagt i sidste uge, er noteringen af oksekød i gennemsnit faldet 1,57 kroner per kilo.

Årsagen er først og fremmest et svagt marked for især huder og biprodukter.

/ritzau/