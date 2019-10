Sydbank skærer i antallet af stillinger og sænker grænsen for, hvornår de negative grænser træder i kraft. Det oplyser banken i sit regnskab onsdag.

Banken præsenterer i forbindelse med regnskabet en plan, der skal øge indtægterne og fjerne nogle af bankens udgifter.

På indtægtssiden er et element, at flere kunder skal betale negative renter for deres indeståender.

Hidtil har banken haft negative renter for indskud over 7,5 millioner kroner for privatkunder. Satsen har heddet minus 0,6 procent.

Det ændrer, så grænsen fremover går ved 750.000 kroner. I samme ombæring sænkes renten, så den bliver på minus 0,75 procent. Samtidig sænker banken renten for erhvervskunder til samme sats.

Sydbank er ikke den eneste bank med negative renter. Det samme har Jyske Bank, Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank.

Et af punkterne i planen for at nedbringe udgifterne hedder færre stillinger.

Banken kalder det "medarbejderreduktion som følge af automatisering af processer."

»Dermed muliggøres den nødvendige medarbejderreduktion. Det er forventningen, at hovedparten af den nødvendige medarbejderreduktion, vil kunne ske ved naturlig afgang,« siger direktør Karen Frøsig.

Regnskabet er det første, siden en tredjedel af bestyrelsen trak sig 17. september over uenigheder om den fremtidige strategi og bankens governance (skik for god selskabsledelse, red.).

I alt fire medlemmer - inklusive formand og næstformand for bestyrelsen - trak sig.

I den forbindelse blev der varsler tiltag, der skulle "understøtte en bedre balance mellem indtjening og omkostninger" i banken.

/ritzau/