Det har været gråt i gråt for Sydbank i første kvartal med nedgang på de fleste poster. Frasalg hjælper dog.

Aabenraa. Det har langt fra været fryd og gammen at være Sydbank i de første tre måneder af 2018. Renterne er lave, og verdens finansmarkeder har taget et skridt tilbage.

Alligevel kan Sydbank holde skindet nogenlunde på næsen, da man har tjent godt på et stort frasalg.

- Bankens kunder har det generelt godt økonomisk, hvilket medfører et lavt behov for nedskrivninger på udlån.

- Det nuværende renteniveau kombineret med en relativ lav efterspørgsel efter nye udlån og en intens konkurrence medfører, at der fortsat er pres på nettorenteindtægterne, skriver administrerende direktør i Sydbank Karen Frøsig i regnskabet.

Samtidig er der flere andre poster, der trækker ned. Handelsindtjeningen er faldet med små 40 millioner kroner til 55 millioner kroner.

Beholdningsresultatet, der dækker over afkastet på de værdipapirer, banken selv ejer, endte på et minus på 12 millioner kroner. Et voldsomt fald fra plusset i samme periode sidste år på 136 millioner kroner.

Samlet faldt resultatet før engangsposter med 174 millioner kroner til 406 millioner kroner.

Engangsposter var dog i den grad positive i kvartalet og sendte 105 millioner kroner direkte i kassen.

- Posten udgøres af omkostninger på fem millioner kroner til digitalisering af processer i relation til Blå vækst og etablering af en ny realkreditplatform, samt en indtægt på 110 millioner kroner i forbindelse med salg af aktierne i ValueInvest Asset Management, skriver Sydbank.

Dermed kunne Sydbank nøjes med et fald i resultatet på 16 millioner kroner - da skatten også faldt - til 431 millioner kroner.

/ritzau/