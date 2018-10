Udviklingen i tredje kvartal har ikke været så god som ventet for Sydbank. Aktien falder næsten 14 procent.

Sydbank forventer ikke at tjene helt så mange penge i 2018 som tidligere.

Det skyldes, at udviklingen i de seneste måneder har været svagere end ventet.

Det skriver banken i sit regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

På aktiemarkedet bliver aktien sendt ned med hele 13,6 procent til 150,7 kroner.

Det er det største kursfald siden tiden omkring finanskrisen i 2008, og aktien er nu på laveste niveau i fire år.

Bankens overskud er faldet med 20 procent til 963 millioner kroner i årets første ni måneder.

Sydbank har blandt andet måtte se indtægterne falde på den klassiske bankvirksomhed, der går på at låne penge ud og passe på kundernes indeståender.

Derudover har finansmarkedet også skåret en luns af bankens overskud.

Sydbank må notere et tab i beholdningsresultatet - afkastet på bankens værdipapirer - på 68 millioner kroner i årets første ni måneder.

Den post var et plus på 195 millioner kroner for et år siden.

Oven på sommerens tørke varslede Sydbank i august, at der var hensat 75 millioner kroner til eventuelle nedskrivninger hos kunder i landbruget.

De seneste måneder har ikke givet anledning til yderligere hensættelser.

Og generelt set har kunderne hos Sydbank det godt. Det betyder, at banken i år har kunnet tilbageføre 71 millioner kroner, som tidligere var sat af til nedskrivninger.

Den post er ellers normalt en udgiftspost for bankerne. Sydbank venter at få et overskud på 1,25-1,34 milliarder kroner i år. Tidligere var forventningen 1,34-1,54 milliarder kroner.

Den danske banksektor har på det seneste været i fokus som følge af sagen om hvidvask i Danske Bank.

Jyske Bank varslede tirsdag, at den forventer at få kritik af Finanstilsynet for sin håndtering af hvidvask.

Sydbanks administrerende direktør, Karen Frøsig, siger til Ritzau Finans, at der løbende er inspektioner fra Finanstilsynet.

- Der er helt sikkert nogle af de undersøgelser, der er blevet foretaget hos os, som har haft med hvidvask at gøre.

- Men jeg har ikke kendskab til nogen konkrete sager, hvor jeg har tænkt uha-da-da, siger hun.

/ritzau/