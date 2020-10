En milliardhandel i den danske bankverden har torsdag flyttet tusindvis af kunder og bank- og realkreditlån for milliarder.

Sydbank oplyser i en meddelelse til børsen, at den har indgået en aftale om et køb af Alm. Brand Bank.

Den foreløbige købssum lyder ifølge meddelelsen på lidt over 1,8 milliarder kroner.

En sådan handel skal godkendes af myndighederne, hvilket i dette tilfælde vil sige Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis handlen går igennem betyder det, at Sydbank overtager alle medarbejdere, og kunder flytter med. Cirka 55.000 NemKonto-kunder og udlån for over 20 milliarder kroner kommer med over fra Alm. Brand Bank.

Af udlånene er 4,8 milliarder kroner bankudlån, og her skriver Sydbank allerede, at det forventes, at en række udlån til "svage erhvervskunder" vil blive sorteret fra efter overtagelsen.

