Sydbank køber Alm. Brand Bank og overtager dermed over 55.000 NemKonto-kunder og milliarder i udlån.

En milliardhandel i den danske bankverden har torsdag flyttet tusindvis af kunder og bank- og realkreditlån for milliarder.

Sydbank oplyser i en meddelelse til børsen, at den har indgået en aftale om et køb af Alm. Brand Bank.

Den foreløbige købssum lyder ifølge meddelelsen på lidt over 1,8 milliarder kroner.

En sådan handel skal godkendes af myndighederne, hvilket i dette tilfælde vil sige Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis handlen går igennem betyder det, at Sydbank overtager cirka 55.000 NemKonto-kunder og udlån for over 20 milliarder kroner fra Alm. Brand Bank.

Af udlånene er 4,8 milliarder kroner bankudlån, og her skriver Sydbank allerede, at det forventes, at en række udlån til "svage erhvervskunder" vil blive sorteret fra efter overtagelsen.

- Den overtagne portefølje af udlån på 4,8 milliarder kroner må på sigt forventes at falde til mellem 3,5 milliarder kroner og 4,0 milliarder kroner.

- Det forventede fald kan primært henføres til en forventning om afvikling af udlån til svage erhvervskunder, skriver Sydbank i sin meddelelse.

Det er Sydbanks forventning, at købet af Alm. Brand Bank vil bidrage med cirka 100 millioner kroner til bankens bundlinje årligt fra 2022.

Inden da skal der findes besparelser på cirka 250 millioner kroner.

Med købet overtager Sydbank også alle de ansatte i Alm. Brand Bank.

Adspurgt af TV2 News om de ansatte i Alm. Brand Bank også kan regne med at have et job efter overtagelse, svarede Sydbank-direktør Karen Frøsig, at hun ikke kan udstede en jobgaranti.

Resten af Alm. Brand-koncernen, der blandt andet koncentrerer sig om forsikring, får ikke kun 1,8 milliarder kroner ud af handlen.

Som en del af aftalen bliver Alm. Brands forsikringer tilbudt til Sydbanks cirka 450.000 kunder.

Alm. Brand forventer nu et overskud for i år, der omkring 100 millioner kroner højere end tidligere. Samtidig vil man udlodde omkring otte kroner per aktie som følge af salget.

Handlen forventes afsluttet i 2020.

/ritzau/