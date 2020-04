Sydbank regner ikke med, at eventuelle effekter af coronavirus vil påvirke bankens udlånskapacitet.

Sydbank har afsat 225 millioner kroner til dækning af følgerne af coronavirus.

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag morgen.

- Skønnet er baseret på en aktuel vurdering af effekterne af Covid-19 på bankens udlånsportefølje, og skønnet vil derfor kunne ændre sig i de kommende kvartaler, skriver Sydbank i meddelelsen.

I første kvartal udgjorde Sydbanks nedskrivninger 84 millioner kroner.

Det dækker over nedskrivninger på grund af coronavirus i niveauet 175 millioner kroner, mens der i kvartalet har været tilbageførsler på blandt andet landbrug, hvilket gør, at nedskrivningerne samlet se kun lander på 84 millioner kroner.

Sydbank fortæller i øvrigt i meddelelsen, at banken er solidt funderet kapitalmæssigt, og at den ikke har forventning om, at eventuelle effekter af coronavirus vil påvirke bankens udlånskapacitet - altså hvor meget banken kan låne til virksomheder og privatkunder.

/ritzau/