Sydbank har fundet sin nye topchef.

Og han er blevet hentet hos en konkurrent.

For den nye administrerende direktør bliver Mark Luscombe, der i dag er landechef i Danmark for den svenske storbank SEB, lyder det i en børsmeddelelse.

Han tiltræder om et halvt år, 1. april 2024.

Udmeldingen kommer, efter at Sydbanks nuværende topchef, Karen Frøsig, i fredags erklærede, at hun efter 13 år ønsker at gå på pension.

Der bliver tale om en glidende overgang på direktørposten.

Mark Luscombe bliver i første omgang ansat som bankdirektør, inden Karen Frøsig endegyldigt går af 31. juli 2024, hvor han så får titel af administrerende direktør.

Fra Sydbank-formand Lars Mikkelgaard-Jensen lyder det, at man har forsøgt at finde en ny direktør, der har »forståelse for Sydbanks rødder, position og tilgang til at lave forretning«.

»Samtidig har vi ønsket en kandidat, der kan sikre den fortsatte kompetencemæssige bredde i direktionen, når Karen Frøsig stopper,« siger han.