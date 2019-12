Hvis du står foran en rejse fra den danske vinterkulde til Sydafrikas varme leveret af South African Airways, bør du nok følge med i luftfartsnyhederne i den kommende tid.

Sydafrikas største luftfartsselskab flyver i skrivende stund fra Københavns Lufthavn, men selskabet er faretruende tæt på et kollaps, der kan besvære rejsen sydpå.

South African Airways forretning går nemlig så dårligt, at staten har sat selskabet under en form for beskyttelse mod konkurs.

Det skriver finansmediet Bloomberg.

South African Airways har ikke leveret overskud siden 2011, og siden 1990'erne har staten sprøjtet milliarder i selskabet for at holde hånden under det nationaltejede luftfartsselskab.

I november tog selskabet et hårdt slag, da de ansatte strejkede og på den måde holdt et stort antal fly på jorden, skriver Bloomberg.

For at undgå flyselskabets kollaps har staten nu tildelt dem endnu en redningspakke.

Den indeholder milliardlån og en gennemgang af, hvordan firmaet kan skære ned på udgifterne.

Sydafrikas minister for offentlige virksomheder, Pravin Gordhan, har ifølge mediet udtalt, at der er tale om en 'radikal omstrukturering' af South African Airways:

»Vores handlinger skal give kunderne hos South African Airways tryghed til at fortsætte med at bruge flyselskabet, fordi der ikke bliver nogen uforudsigelige forsinkelser af flyafgange eller aflysninger af fly uden ordentlig varsel, hvis det skulle blive nødvendigt,« udtalte Pravin Gordhan.

Nu er der tilbage at se, om redningsplanen for det nationale flyselskab virker.

Eller om staten igen på et senere tidspunkt må holde hånden under South African Airways, for at danskere kan flyve så langt sydpå som muligt.