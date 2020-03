Danske Birgitte Bonnesen, der sidste år blev fyret som topchef i den svenske storbank Swedbank, misser et gyldent håndtryk.

Det sker, efter banken mandag har offentliggjort resultaterne af en rapport, der skulle komme til bunds i sagen om formodet hvidvaskning for milliarder.

Rapporten, som Swedbank selv har bestilt hos advokatfirmaet Clifford Chance, har i perioden fra 2014-2019 fundet mistænkelige overførsler med 'høj risiko for hvidvaskning'.

Overførslerne løber op i et samlet beløb på 36,7 milliarder euro svarende til mere end 274 milliarder danske kroner.

Og i sidste uge fik Swedbank en bøde på fire milliarder svenske kroner fra det svenske finanstilsyn på grund af for dårlig intern kontrol i banken.

Samtidigt retter rapporten kritik af den tidligere danske topchef Birgitte Bonnesen, for ikke at tildele risikoen for hvidvask gennem banken 'tilstrækkelige ressourcer, opmærksomhed eller prioritet.'

Hun får ligeledes kritik for ikke at dele oplysninger med relevante kontrolfunktioner i banken eller ledelsen i det estiske datterselskab.

Det får nu også økonomiske konsekvenser for Birgitte Bonnesen, som var topchef i Swedbank fra 2016 til marts 2019, inden hun blev fyret som følge af hvidvask-skandalen.

Tidligere topchef Birgitte Bonnesen misser et gyldent håndtryk, efter Swedbank har valgt at droppe det i kølvandet på den hvidvaskskandale som har ramt banken. Foto: Foto: Swedbank Jimmy Eriksson Vis mere Tidligere topchef Birgitte Bonnesen misser et gyldent håndtryk, efter Swedbank har valgt at droppe det i kølvandet på den hvidvaskskandale som har ramt banken. Foto: Foto: Swedbank Jimmy Eriksson

Hun stod ellers til at modtage et gyldent håndtryk på 15 millioner danske kroner, men bankens bestyrelse har enstemmigt besluttet at droppe håndtrykket, der skulle have været udbetalt 29. marts i år.

Da Birgitte Bonnesen blev fyret i marts sidste år, fortalte hun i et interview med det svenske medie Expressen, at hun ikke følte, at hun havde gjort noget galt.

I stedet fortalte hun, at hun havde arbejdet i mere end 30 år i banken og var stolt over det, hun havde gjort for banken i den tid.

»De seneste seks måneder har været stressende. Men alt vil blive redt ud,« sagde Birgitte Bonnesen dengang til mediet, om den udredning, som altså nu koster hende et større millionbeløb.