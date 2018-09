Tørke og lavere afregning er ifølge Landbrugsavisen årsag til økonomiske problemer hos jysk svineproducent.

København. En af landet største svineproducenter, AC Farming i Sydjylland, er begæret konkurs.

Det fremgår ifølge Landbrugsavisen.dk af en meddelelse i Statstidende.

Virksomheden producerer årligt 250.000 smågrise og er arbejdsplads for op mod 75 ansatte på en række gårde i Midt- og Sydjylland.

Derudover driver selskabet 2200 hektar jord, der bruges til at dyrke korn til svinefoder.

Virksomheden, der ifølge Landbrugsavisen formentlig er landets næststørste svinebedrift, har den seneste tid været i økonomiske problemer.

Problemer, der ifølge mediet er opstået, fordi tørken i år tog toppen af høstudbyttet.

Samtidig er afregningen for smågrise faldet, ligesom opførelse af en ny stald har trukket store veksler på selskabets økonomi.

Selskabet ejes af to landmænd, en tidligere svinekonsulent og en investor, og det blev stiftet i 2017.

Landbrugsavisen har været i kontakt med firmaet, som meddeler, at man ikke ønsker at kommentere virksomhedens situation.

Organisationen Landbrug & Fødevarer har tidligere opgjort erhvervets tab som følge af tørken denne sommer til 6,4 milliarder kroner.

Det har fået regeringen til at love erhvervet en række lempelser, der skal gøre det lettere for trængte landmænd at komme igennem krisen.

/ritzau/