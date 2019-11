Et vildsvin med svinepest er fundet i det vestlige Polen. Sygdommen løber dansk landbrug koldt ned ad ryggen.

De polske myndigheder har torsdag i sidste uge testet et vildsvin, der er blevet dræbt i trafikken, positiv for svinepest. Det skriver netmediet Pigprogress.

Svinepest har hidtil været holdt i skak i det østlige Polen, men dette vildsvin blev fundet i det vestlige Polen.

Dermed er sygdommen kommet 300 kilometer tættere på Danmark ifølge erhvervsmediet Finans.

Nu sætter dyrlæger, myndigheder og landbruget sin lid til, at floden Oder, der løber som en fysisk grænse mellem Polen og Tyskland, kan forhindre yderligere spredning mod vest.

Det polske vildsvin havde afrikansk svinepest, og sygdommen får det til at løbe koldt ned ad ryggen hos danske svineavlere, skriver Finans.

Svinepesten kan nemlig komme til at gøre ondt i pengepungen hos danske svinebønder på mange forskellige måder.

En af dem er, hvis sygdommen spreder sig til Tyskland. Det vil betyde, at lande uden for EU lukker ned for importen af tysk svinekød.

Det vil oversvømme EU med tysk svinekød og sende priserne gennem gulvet, vurderer Landbrug & Fødevarer overfor Finans.

Et andet - mere voldsomt scenarie for de danske svinekødsproducenter - er, hvis svinepesten konstateres i Danmark. Danske svinekødsportører nyder i øjeblikket godt af, at der er udbrudt svinepest i Kina.

Det har efterladt en efterspørgsel efter svinekød, som de danske svinebønder har grebet chancen for at udfylde.

Det salg vil sammen med al anden eksport af svinekød fra Danmark kollapse, hvis der udbryder svinepest i Danmark

/ritzau/