400.000 kroner.

Så meget må det omstridte selskab Posture Clothing, der står bag den kontroversielle webshop Myposture, punge ud med efter en tur i Retten i Aarhus.

Men det skal de måske være ganske glade for.

De får nemlig en betydelig rabat. Bøden var sat til 700.000 kroner, men retten nedsatte bøden på grund af den lange sagsbehandlingstid.

Selskabet har fået bøden for vildledende markedsføring. Fra hjemmesiden blev der solgt holdningskorrigerende tøj, men det var altså ikke helt efter bogen, har retten nu slået fast.

»50% på alt,« »VILDT TILBUD! Trøjer til 399 KR!,« »SKYND DIG OG FÅ GRATIS FRAGT« og »SIDSTE DAG MED GRATIS FRAGT!« var nogle af de udsagn, Forbrugerombudsmanden allerede i 2018 anmeldte.

Problemet var, at det ikke var helt så knaldgodt et tilbud, som Posture Clothing eller sagde. Der var nemlig et nedtællingsur, der talte ned for de gode tilbud – men når tiden løb ud, startede det blot forfra – og det er vildledende markedsføring.

Retten har vurderet, at selskabet har tjent knap 1,8 millioner kroner på salgstricket.

»Det er naturligvis ulovligt at bilde forbrugerne ind, at prisen for et produkt er et tidsbegrænset tilbud ved hjælp af et nedtællingsur, som blot starter forfra efter sidste sekund. Det er særdeles grov vildledning af forbrugerne, der som udgangspunkt bør kunne have tillid til markedsføringen,« siger Christina Toftegaard Nielsen, der er Forbrugerombudsmand.

Det er dog ikke første gang, Posture Clothing er i vælten.

Myposture har – stort set siden firmaets begyndelse – været under heftig beskyldning, og det samme her de to tidligere direktører Mark Haugaard og Halfdan Harring, der har ejet netbutikker som Mymuscle, Posture Clothing ApS og Myposture.

Firmaet Anodyne, som var på markedet før Myposture, har anklaget Myposture for alt fra falsk markedsføring og vildledning til salg af billige kopiprodukter.

De tidligere direktører i selskabet har erkendt at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod vildledning.

Posture Clothing ApS er i dag under konkurs.