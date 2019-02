Det vakte opsigt, da den tilsyneladende sunde og stærke kornhandler BMG i januar pludselig gik konkurs på grund af svindel. 100 landmænd har lidt økonomiske tab, og der blev anmeldt krav for 140 millioner kroner i konkursboet.

Nu viser det sig, at beløbet i virkeligheden kan være en del større.

Det skriver Finans.dk.

Konkursen blev udløst, efter det pludselig kom frem, at Jens Møller, medejer og direktør i BMG, havde svindlet med fiktive handler og fakturaer. Beløbet var så stort, at det resulterede i en konkursbegæring.

Siden er det væltet ind med krav i boet.

»Det har overrasket os, hvor mange der har anmeldt krav i konkursboet. Beløbet kan desuden meget vel stige,« siger Søren Christensen Volder, advokat i Bech-Bruun og en af kuratorerne i boet, til Finans.dk.

Kuratorerne mener at kunne sælge aktiver for op mod ti millioner kroner, men der er umiddelbart lange udsigter til, at alle, der har stillet krav i boet, får deres penge.

For den ene af BMG’s ejere, Søren Blach, kom konkursbegæringen som et kæmpe chok.

I slutningen af januar udtalte hans sig om konkursen til Landbrugsavisen:

»Jeg kan bare sige, at jeg er dybt berørt af de konsekvenser, det har for andre virksomheder og mennesker.«

»Jeg står selv tilbage og har tabt mit livsværk og min økonomi. Det er ikke sådan, at jeg synes, at det er andet end en katastrofe,« sagde Søren Blach, direktør og ejer af kornhandleren BMG, til Landbrugsavisen.

I en pressemeddelelse forklarede BMG i slutningen af januar, hvad der var foregået.

»Der er de seneste dage konstateret alvorlige uregelmæssigheder i virksomhedens handler. Det medfører, at virksomheden er blevet insolvent.«

»Virksomhedens ene ejer og direktør Jens Møller har egenhændigt foretaget regnskabsmæssige transaktioner på baggrund af fiktive handler og fakturaer. Disse fiktive transaktioner har medført et betydeligt tocifret milliontab,« lød det i pressemeddelelsen.

Jens Møller har erkendt forholdene overfor Østjyllands Politi.

Han har via sin advokat udtalt, at han skammer sig over de ting, han har gjort.