'Vi er glade for at informere dig om, at du blev udvalgt og er blandt finalisterne i den endelige udtrækning af en weekendtur til Lalandia.'

Hvis disse ord er tikket ind i din indbakke i løbet af de sidste par dage - og afsenderen er 'Club Matas,' så skal du være opmærksom.

Det oplyser Matas selv via Forbrugerrådet TÆNKs app 'Mit Digitale Selvforsvar,' som har til formål at advare om internetsvindel.

Det er nemlig svindel, og mailen er ikke fra Matas.

Mailen indeholder derimod et link, som afsenderne - hvem de så end er - forsøger at lokke modtageren af mailen til at trykke på. Trykker man på linket, vil man blive bedt om at udfylde sine bankoplysninger.

Er du selv kommet til at give dine oplysninger ud i forbindelse med en svindelmail, så tip os her.

Forbrugerrådet TÆNK skriver, at hvis man alligevel er kommet til at give sine oplysninger via linket, så skal man med det samme kontakte sin bank og bede om at få spærret sit kort.

Matas oplyser samtidig via 'Mit Digitale Selvforsvar', at der ikke har været et brud på deres sikkerhedssystem.