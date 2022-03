Det er i disse dage ikke en nem opgave at drive et gartneri, hvor der dyrkes grøntsager. Faktisk beskrives det som nærmest umuligt.

»Der sker nye ting hver dag, så vi skal hele tiden lægge en ny strategi.«

Sådan lyder det fra Michael Kongstad, der er medejer af gartneriet Glade Grøntsager, der blandt andet har et stort gartneri i udkanten af Odense.

For priserne på gødning, el og ikke mindst på gas er på grund af den igangværende krig i Ukraine skudt så højt i vejret, at gartneren ikke kan følge med.

»Det eneste, der er sikkert lige nu, er, at solen hver dag står op og går ned igen. Andet tør vi simpelt hen ikke regne med, for det ændrer sig for hver dag, der går,« fortæller Michael Kongstad.

Michael Kongstad har dyrket grøntsager i godt 18 år. Først blev virksomheden drevet af Michael Kongstads farfar, siden af hans far og nu af ham selv. Men den udfordring, som han med sine gartnerier lige nu står overfor, kan ikke måle sig med noget andet, fortæller han.

»Jeg har prøvet mange ting i mit liv, men det her er uden tvivl den største udfordring og det værste, jeg nogensinde har prøvet. Vi skal tænke os rigtig godt om i de her dage.«

Michael Kongstad er medejer af gartneriet Glade Grøntsager, og de stigende energipriser har store konsekvenser for medarbejdere, omsætning og ikke mindst for priserne på danske grøntsager. Privatfoto.

Lige nu har Michael Kongstad valgt at skubbe en del af produktionen af agurker og tomater, simpelthen fordi der ikke er penge nok til at varme drivhusene op.

»I begyndelsen frygtede vi, at prisen på gas ville komme op og ramme seks kroner pr. kubikmeter. Men i går betalte vi 21 kroner pr. kubikmeter. Det hænger simpelthen bare ikke sammen for os,« forklarer Michael Kongstad, der frygter, at det i sidste ende kommer til at betyde mangel på grøntsager i supermarkederne.

»Med de gaspriser, der er i øjeblikket, så har vi simpelthen ikke andet valg end at skyde sæsonen. Og så kommer der sikkert mange varer i maj, men frem til maj kommer der altså til at mangle,« siger han.

Indtil videre har gartneriet dog valgt ikke at hæve prisen på deres grøntsager. I stedet forsøger de at spare, hvor de kan.

»Den pris, vi lige nu tager for vores grøntsager, er slet ikke høj nok i forhold til vores produktionsomkostninger. Men vi er nødt til at føle os lidt frem og så bare krydse fingre for, at tabet ikke bliver for stort,« fortæller Michael Kongstad.

En anden stor bekymring for gartneren lige nu er desuden udfordringer med at skaffe gødning til afgrøderne.

En del af mineralerne, som bliver brugt til at producere gødning, kommer nemlig normalt fra både Rusland og Ukraine. Men det kommer der naturligvis ikke noget af i øjeblikket.

»Man kan simpelthen bare ikke få alt slags gødning lige nu, og det kan potentielt blive et ret stort problem. Vi har indtil videre forsøgt på bedste vis at hamstre gødning til os, og så må vi forsøge at få det til at række så godt som muligt,« siger Michael Kongstad og afslutter:

»Der er bare ikke andet at gøre end at prøve at finde den bedste løsning og så kæmpe sig gennem krisen ligesom alle andre.«