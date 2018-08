Transportministeren underskriver fredag en aftale, der fjerner togtrafik over Øresund fra DSB.

København. Om få år skal passagerer, der vil tage fra Helsingør over Øresund og til en station i Sverige, huske at hoppe af på Østerport Station og skifte tog. I dag kan passagererne blive siddende i det samme tog hele vejen.

Togskiftet er en konsekvens af en aftale, der adskiller Kystbanen og Øresundstrafikken, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) underskriver fredag i Malmø. Det skriver Transport- Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen overtager svenske Skånetrafiken ansvaret for togtrafik mellem Østerport og Sverige, som ellers har været kørt i fællesskab mellem DSB og Skånetrafiken.

Det skal sikre flere tog til tiden, at Kystbanen ikke længere skal hænge sammen med svenske fjerntog til Göteborg, Kalmar og Karlskrona.

-En adskillelse af Kystbanen og Øresundstrafikken vil forbedre mulighederne for en mere punktlig togbetjening på Kystbanen, da driften ikke længere vil være påvirket af forsinkelser langt oppe i Sverige, siger transportministeren i meddelelsen.

I første omgang betyder aftalen, at der fra 2021 vil køre lidt flere tog over Øresund med en ekstra afgang per time i myldretiden.

Skånetrafiken vil i løbet af 2018 gennemføre et udbud af togbetjeningen på strækningen.

- Regeringen har, siden vi tiltrådte, haft som en klar ambition, at vi vil øge brugen af udbud i jernbanetrafikken, og nu leverer vi endnu et vigtigt skridt i den retning, siger Ole Birk Olesen.

Ifølge ministeriet forventes Skånetrafiken at begynde togdriften på strækningen København-Malmø i december 2022.

DSB har ikke ønsket at kommentere aftalen.

Den er en konsekvens af Aftale om Fremtidens Togtrafik i Hovedstadsområdet fra december 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale.

