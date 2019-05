Trump-tweet og svækket økonomi fik mandag kursen på svenske kroner ned på det laveste niveau i lang tid.

Svenske kroner har igennem mange år været billigere end danske, men sjældent så billige, som de er nu.

Mandag røg den svenske valuta ned i kurs 69,56, og det er det laveste niveau siden 2009.

Ifølge Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, er der flere årsager til de billige kroner hinsidan.

- Donald Trump skrev på Twitter i weekenden, at han ville indføre forhøjede toldsatser over for Kina. Det er negativt for Sverige, der har en stor industrieksport, og som er afhængig af, at det går godt i verdensøkonomien.

- Samtidig kom der også nogle nøgletal, som understregede den afmatning i økonomien, der har været i gang i nogen tid efterhånden, siger han.

Og selv om den lave kurs betyder, at danskere kan tage billigere på shopping i Sverige, så er det ikke nødvendigvis nogen god nyhed.

- Der er jo også mange svenske turister, der rejser den anden vej, og de får mindre at bruge af.

- Samtidig vil danske virksomheder få sværere ved at eksportere varer til Sverige, samtidig med at deres konkurrenceevne over for svenske konkurrenter bliver dårligere, fordi de svenske varer bliver billigere, siger økonomen.

Las Olsen forventer, at den svenske krone vil være svag en rum tid fremover, fordi der umiddelbart er udsigt til bedring i den underliggende situation, hvor væksten ligger underdrejet.

/ritzau/