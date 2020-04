Penge- og finanspolitiske tiltag har været utilstrækkelige og en global recession er på vej ifølge Swedbank.

Den svenske storbank Swedbank har torsdag morgen præsenteret et milliardunderskud for første kvartal. Og banken pakker det ikke ind, når den skal beskrive vilkårene for at vende minus til plus de kommende måneder:

- Første kvartal af 2020 var domineret af tilløbet til en af de værste økonomiske kriser i mands minde.

- En række penge- og finanspolitiske tiltag er taget for at støtte økonomien og sikre finansmarkederne. Det kommer ikke til at være nok.

- Vi er på vej på mod en global recession. Den Internationale Valutafond (IMF) kalder det for "den store nedlukning."

Swedbank har gennem det seneste år været gennem en sag om formodet hvidvask gennem banken.

Derfor havde bankens nye ledelse måske håbet, at starten på 2020 ville være mere rolig. Men her er blandt andet udbruddet af coronavirus altså kommet på tværs.

- Første kvartal kan deles ind i to distinkt forskellige perioder, skriver banken om årets tre første måneder.

- Året startede positivt med høj kundeaktivitet og favorabel markedsudvikling.

- Den store nedtur i marts sammenholdt med det svenske finanstilsyns bøde (i relation til hvidvasksagen, red.) førte til et negativt resultat for kvartalet.

Swedbank fik i marts en bøde svarende til 2,68 milliarder danske kroner.

Samtidig har banken sat et beløb svarende til 1,5 milliarder danske kroner til side til nedskrivninger på lån.

Derfor har banken ikke kunne forvandle større nettoindtægter end ventet til andet end et underskud svarende til 1,15 milliarder danske kroner.

/ritzau/