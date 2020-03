Det svenske finanstilsyn har givet Swedbank bøde på fire milliarder svenske kroner for ringe hvidvaskkontrol.

Den svenske storbank Swedbank har fået en bøde på fire milliarder svenske kroner af landets finanstilsyn.

Bøden er tildelt, fordi banken har haft for dårlig kontrol med at beskytte banken mod hvidvask i sine afdelinger i Baltikum.

Det oplyste det svenske finanstilsyn torsdag. Bøden svarer til 2,68 milliarder danske kroner.

Tilsynet har sammen med det estiske finanstilsyn undersøgt bankens værn mod hvidvask. Undersøgelsen blev sat i søen, efter at svenske medier begyndte at oprulle sagen i starten af 2019.

Undersøgelsen viser, at Swedbank flere gange blev advaret om, at der var store mangler i bankens filialer i de baltiske lande. Det betød stigende risiko for hvidvask. Der kom både advarsler internt og eksternt.

Der er også flere eksempler på, at Swedbank har holdt information tilbage for tilsynet. Det samme er tilsyn i Estland nået frem til.

- Undersøgelsen viser, at den svenske ledelse ikke håndterede risikoen for hvidvask i Baltikum på en effektiv måde, siger Erik Thedéen, der er direktør for det svenske finanstilsyn.

- Det er også meget bekymrende, at banken ved flere lejligheder har tilbageholdt oplysninger for FI (finanstilsynet, red.), der ville have vist alvorligheden og omfanget af problemerne, siger han i en pressemeddelelse.

Swedbank erkender, at banken har haft for ringe kontrol. Banken respekterer bøden fra finanstilsynet.

- Swedbank har fejlet i forhold til at leve op til kundernes, ejernes og samfundets tillid, siger administrerende direktør Jens Henriksson i en pressemeddelelse.

Han oplyser, at banken siden april 2019 har lavet en lang række ændringer i bankens ledelse. Desuden er der investeret i at ændre processer og systemer.

Jens Henriksson blev sidste år ansat som topchef. Han afløste danskeren Birgitte Bonnesen, som blev fyret som følge af sagen i marts 2019.

Bankens bestyrelsesformand valgte også at trække sig sidste år.

Swedbanks nye formand er Göran Persson. Han er tidligere statsminister i Sverige.

Banken er selv på trapperne med en rapport om sagen. Advokatfirmaet Clifford Chance har stået for at lave den.

Den bliver præsenteret 23. marts.

