Modehuset Boozt har stærke bånd til Danmark. Nu går selskabet efter en parallelnotering på den danske børs.

I flere år har det på den svenske fondsbørs været muligt at handle med aktier i det onlinebaserede modehus Boozt.

Nu går Boozt med planer om at ansøge om notering på den danske fondsbørs, så det også her bliver muligt at handle med selskabets aktier.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Ifølge Boozt skal planerne ses i lyset af, at selskabet altid har haft stærke bånd til Danmark.

Ud over mange danske kunder og aktionærer ligger selskabets udviklingskontor således i Danmark.

- Danske aktionærer tegner sig i dag for cirka 28 procent af aktiekapitalen, og nogle af selskabets største aktionærer er danske.

- En børsnotering af Boozt på hovedmarkederne i både Stockholm og København vil skabe lettere adgang til vækstkapital og udbrede kendskabet til Boozt-aktien blandt investorer i Norden, lyder det i en kommentar fra Boozt.

Siden 2017 har Boozt været noteret på børsen i Sverige, hvor selskabet også har sit hovedkvarter. Det ligger mere præcist i Malmø.

/ritzau/