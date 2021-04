Gemt lidt af vejen i Københavns Lufthavn ligger den eneste O'Learys i Danmark, men det skal der laves voldsomt om på.

»Vi vurderer, at der er potentiale til at få 25 restauranter i Danmark,« siger kædens direktør, Kenneth Lorentzen.

Over for B.T. afslører han nu planerne for det danske marked. Den store ekspansion her skal ske som et led i en større strategi om at blive Europas største såkaldte eatertainment-selskab – det er et sted, man foruden at spise og drikke kan underholdes med eksempelvis tv-sport, bowling eller andre spil. O'Learys er også kendt som en sportsbar.

I øjeblikket er der 110 O'Learys-restauranter i Europa, men planen er, at der skal være 300 inden udgangen af 2025. Heraf skal en stor del af dem altså gerne opstå i Danmark.

»Det er helt naturligt, at vi foretager en større ekspansion i Danmark, fordi det ligger så tæt på vores hjemmemarked i Sverige. Både i Norge, Finland og Baltikum har vi en stærk tilstedeværelse, så vi mangler helt sikkert at få Danmark med på kortet,« siger Kenneth Lorentzen.

Der har tidligere også ligget en O'Learys i forbindelse med Københavns Hovedbanegård, men den er lukket for flere år siden.

Den veletablerede svenske restaurantkæde fra 1988 har dog allerede sonderet det danske marked i forhold til de fremtidige planer om at øge antallet af restauranter/pubber markant.

»Vi har haft og har flere dialoger i Danmark om etableringen af O'Learys,« siger Kenneth Lorentzen uden at ville gå mere i detaljer.

Han har netop stået i spidsen for opkøbet af restaurantkæden Harrys, der har 20 spisesteder i Sverige. Og den store handel er et varsel om ambitionerne for de kommende år, hvor O'Learys både har planer om flere opkøb, franchise og delte ejerskaber. Forude venter også åbningen af en flagskibsrestaurant i hollandske Haag på 3.300 kvadratmeter.

Og det er samtidig et varsel om en fremtid, hvor det igen kan blive muligt at gå ud og spise.

»Vi tror også, at vi nærmer os slutningen på pandemien, så vi ser som alle i branchen frem til at få gæster tilbage i restauranterne uden restriktioner,« siger Kenneth Lorenzen:

»Der findes et enormt potentiale inden for eatertainment, og alt tyder på, at branchen kommer til at vokse i fremtiden. På grund af digitaliseringen af samfundet og en stigning i hjemmearbejde, tror vi på, at behovet for fysisk at være sammen med venner, familie, og kollegaer kun vil vokse.«