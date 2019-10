Ifølge svensk nyhedsbureau bliver det i starten af næste år afgjort, om Swedbank skal have milliardbøde.

Det svenske finanstilsyn, FI, mener nu at have samlet beviser nok for, at den svenske storbank Swedbank ikke havde sikret sig tilstrækkeligt mod hvidvask gennem bankens konti. Derfor vil tilsynet jagte en bødestraf til banken.

Det oplyser tilsynet ifølge flere svenske medier.

Finanstilsynet i Estland har allerede indledt et forsøg på at få straffet Swedbanks estiske datterselskab for den manglende kontrol.

Nu vil det svenske finanstilsyn forsøge også at få straffet moderselskabet i Sverige. Det skriver Dagens Industri.

Tilsynene i de to lande samarbejder om sagerne. De har desuden involveret finanstilsynene i Letland og Litauen i efterforskningen.

Hvis det svenske finanstilsyn lykkes med at få idømt Swedbanks svenske moderselskab en bøde, kan det ifølge nyhedsbureauet TT være en bøde i milliardklassen, der venter.

Tilsynet forventer en afgørelse i 2020. Swedbank tager tilsynets skridt til efterretning. Det skriver banken i en kommentar til Dagens Industri.

- I bankens svar til Finanstilsynets skrivelse fra 16. september 2019 konstateres det, at bankens iagttagelser på flere centrale punkter stemmer overens med Finanstilsynet, skriver banken i en kommentar til mediet.

- Det, der sker nu, er, at det juridisk bliver prøvet, om disse iagttagelser giver grund til en sanktion.

Til TT oplyser Swedbank, at 71 af 132 initiativer for at forhindre yderligere hvidvask er gennemført.

I februar viste tv-stationen SVT en dokumentar, hvori det blev afsløret, at det med meget stor sandsynlighed er foregået hvidvask gennem Swedbanks konti.

Siden da er bankens værdi på aktiemarkedet faldet med en tredjedel.

/ritzau/