Christian W. Jansson bliver ny formand for PostNord, hvis bestyrelsens ønske går i opfyldelse.

København. PostNords bestyrelse foreslår den svenske erhvervsmand Christian W. Jansson som ny bestyrelsesformand. Det sker, efter at bestyrelsesformand Jens Moberg i januar fortalte, at han ikke genopstillede.

Jens Moberg måtte fortsætte efter generalforsamlingen i april, da det ikke var lykkedes bestyrelsen at finde en erstatning.

- PostNord AB's ejere foreslår i dag, at Christian W. Jansson vælges som ny bestyrelsesformand på en ekstraordinær generalforsamling.

Ejerne foreslår endvidere, at Christian Frigast vælges som næstformand for bestyrelsen, skriver PostNord i en pressemeddelelse.

Tidligere var SAS' forhenværende administrerende direktør Mats Jansson i spil til posten. Men han fortalte i april til svenske Dagens Industri, at han havde takket nej.

- Jeg indså, at det var en selvmordsmission. Jeg har allerede haft sådan en i SAS og ville ikke tage en igen, sagde han ifølge Børsen til den svenske avis.

Christian W. Jansson er fra 1949 og arbejder for nuværende med startup selskaber og bestyrelsesarbejde. Han har tidligere været administrerende direktør i store svenske firmaer som KappAhl og Ellos.

Christian Frigast, der foreslås i stedet for nuværende næstformand Anitra Steen, er partner og formand for kapitalfonden Axcel Management. Han er født i 1951 og uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet.

I en samlet udtalelse lagt på Transportministeriets hjemmeside skriver den kommende formand og næstformand:

- Vi ser frem til at lede direktionen i PostNord. PostNord har mange kompetente og loyale medarbejdere. Det er et rigtigt godt selskab, der kan blive bedre.

- Forudsætningerne for PostNords forretning har grundet digitalisering og handel på nettet ændret sig drastisk. Det giver store muligheder for PostNords fremtid, skriver de to.

PostNord kæmper med en anstrengt økonomi i takt med, at brevmængderne faldet drastisk. Senest har PostNord i Danmark måtte have et stort kapitalindskud for at kunne afskedige tusindvis af tjenestemandsansatte medarbejdere.

/ritzau/