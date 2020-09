Hen over de næste to år vil Handelsbanken sige farvel til cirka hver fjerde medarbejder i Sverige.

De seneste år har den digitale udvikling drejet nøglen om på flere bankfilialer.

Nu står svenske Handelsbanken over for samme øvelse, da der skal lukkes et stort antal filialer og opsiges en del medarbejdere i Sverige.

Det oplyser Handelsbanken i en pressemeddelelse.

Antallet af svenske bankfilialer skal reduceres fra 380 i øjeblikket til cirka 200 ved udgangen af 2021. Det er altså tæt på en halvering.

Derudover skal der skæres cirka 1000 medarbejdere fra i Sverige hen over de næste to år.

Til sammenligning havde Handelsbanken ved udgangen af andet kvartal lidt mindre end 4000 svenske medarbejdere. Det viser halvårsregnskabet.

Forhandlinger og samtaler indledes straks med de relevante fagforeninger.

- Vores ambition - som det altid er i Handelsbanken - er at håndtere disse afskedigelser med omhu og respekt for de enkelte medarbejdere, siger Carina Åkerström, administrerende direktør i Handelsbanken, i meddelelsen.

Ifølge Handelsbanken sker tiltagene for både at kunne sætte mere fart i den digitale udvikling og samtidig skære i de samlede omkostninger.

For at kunne levere en bedre digital service til sine kunder investerer banken de næste to år en milliard svenske kroner (0,71 milliarder danske kroner) i it.

Investeringen skal ifølge banken løfte de digitale ydelser "til et helt nyt niveau".

Handelsbanken er langt fra den første bank, som på grund af et større digitalt fokus har valgt at lukke filialer.

Herhjemme har blandt andet Jyske Bank tidligere meddelt, at hver femte filial skal lukke frem mod midten af 2021.

Da nyheden kom frem, havde Jyske Bank i underkanten af 100 filialer.

Også Jyske Bank skal opsige medarbejdere på grund af lukningerne.

/ritzau/