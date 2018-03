Udsalg og koldt vejr har holdt H & M's forårstøj på bøjlerne fra december til og med februar.

Stockholm. H & M Group har svært ved at komme af med sit tøj i det tempo, den svenske tøjgigant ønsker. Det har gjort butikkernes udsalgsskilte til en mere permanent del af kædens butikker.

Det viser koncernens regnskab for regnskabets årets første kvartal, der starter i december og slutter med februar.

- Et svagt salg i fjerde kvartal (sidste år, red.) har resulteret i et behov for substantielle restudsalg i det første kvartal (i år, red.), udtaler direktør Karl-Johan Persson i forbindelse med regnskabet.

- Det høje niveau af restudsalg kombineret med det usædvanligt kolde vintervejr har haft en negativ påvirkning på salget af forårstøj.

Sammenlignet med sidste år ligger syv procent mere af Hennes & Mauritz' tøj stadig på lagrene rundt i butikkerne.

I forbindelse med regnskabet varsler H & M ifølge den svenske erhvervsavis Dagens Industri nye prisnedsættelser som følge af de bugnende lagre.

/ritzau/