Svækkelser i den svenske og norske krone gør det billigere for de danske forbrugere at handle i de to lande.

Der kan være en idé i at bruge resten af efterårsferien på en kort tur til enten Norge eller Sverige.

Lige nu ligger både den norske og svenske krone nemlig i det laveste niveau over for den danske krone i en del år. Det gør det samtidig billigere at være dansk forbruger i de to nabolande.

- I Sverige har vi set, at den svenske krone er faldet til det laveste niveau i noget, der ligner ti år. Det betyder, at det bliver billigere at handle i Sverige, hvis man er dansker, siger makroanalytiker Kim Blindbæk fra Sydbank.

I øjeblikket koster en svensk krone 0,6911 danske kroner, hvilket er tæt på det laveste niveau i et årti.

Samtidig koster en norsk krone 0,7371 danske kroner, og det er det laveste niveau i flere årtier, bemærker makroanalytikeren.

- Svækkelsen i den norske krone betyder også, at det bliver billigere at handle i Norge.

- Men man bør huske, at prisniveauet mellem Norge og Sverige er forskelligt. Priserne er noget højere i Norge end i Sverige, så det skal man tage in mente, inden man rejser til Norge, siger Kim Blindbæk.

En væsentlig årsag til svækkelsen i norske og svenske kroner er en nervøsitet på de finansielle markeder.

Nervøsiteten har rod i handelskonflikten mellem USA og Kina, der har sendt rystelser igennem den globale økonomi og skabt usikkerhed omkring, hvor stærk den globale økonomi egentlig er.

- Den norske og den svenske økonomi er relativt små og åbne økonomier.

- Derfor rammer den globale handelskonflikt de her økonomier hårdt. Investorerne er simpelthen bekymrede for, hvad konsekvensen vil være for de her økonomier, siger Kim Blindbæk.

Når man som dansk forbruger ikke til Sverige eller Norge de næste dage for at udnytte de svage valutaer, så er der umiddelbart ingen grund til skuffelse.

I Sydbank er der nemlig ingen forventning om, at nervøsiteten på de finansielle markeder vil forsvinde lige foreløbigt, og derfor kan svækkelsen af norske og svenske kroner vare ved noget tid endnu.

/ritzau/