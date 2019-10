Jyske Bank sløjfer udbytte til aktionærer for 2019 og skærer ned for forventningerne til årets resultatet.

Efter et tredje kvartal med faldende renteindtægter og et lavere resultat end samme periode sidste år lægger Jyske Bank en dæmper på sine forventninger til resultater for hele året.

Banken har i tredje kvartal hentet 1,3 milliarder kroner på renteindtægter mod 1,4 milliarder i samme kvartal sidste år. Generelt er bankens basisindtægter faldet fra 2,1 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner for kvartalet.

De faldende indtægter presser forventningerne til hele årets resultat ned. Tidligere forventede Jyske Bank at ende med et overskud efter skat på et sted mellem to milliarder og 3,3 milliarder kroner. Nu regner banken med et overskud på to milliarder kroner.

Jyske Bank var den første bank i Danmark, der annoncerede, at indestående over en vis mængde ville få negative renter.

Samtidig indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte for 2019.

/ritzau/