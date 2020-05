Efter et år med faldende omsætning og indtjening tør japanske Suzuki endnu ikke at spå om det nye år.

Coronasituationen gør det lige nu svært for Suzuki at spå om de økonomiske resultater for det kommende år.

Derfor lancerer det japanske industrikonglomerat heller ikke forventninger til året i forbindelse med sit seneste årsregnskab, der er kommet tirsdag.

- Vi vil komme med forventningerne, lige så snart det bliver muligt at regne på effekterne af det nye coronavirus, skriver Suzuki i en meddelelse.

Seneste årsregnskab fra Suzuki dækker over perioden fra april sidste år til marts i år. Regnskabet viser både faldende omsætning og indtjening.

Med til at trække resultaterne ned har været en svækket japansk yen samt et faldende salg af biler i Indien og Pakistan.

Dertil har udbruddet af coronavirus også nået at have en effekt, skriver Suzuki.

Samlet er omsætningen gået tilbage med 9,9 procent til 221 milliarder kroner. Samtidig er driftsindtjeningen faldet med 33,7 procent til 14 milliarder kroner.

