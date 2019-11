Nu tager fødevarekoncernen Dagrofa kampen op mod det millionunderskud, der de seneste år har præget regnskabet.

Samlet set har koncernen per april 2019 et underskud på 609 millioner kroner - men det skal altså vendes. Og løsningen? Den byder på færdigmad og mindre butikker.

Dagrofa ejer kæderne Meny, Min Købmand, Spar og Let-Køb og vil det kommende år rulle en række testkoncepter ud, skriver Børsen.

Blandt andet ved at fange de kunder, der ikke gider at bruge alt for megen tid i køkkenet.

Derfor skal butikkerne have et større udvalg af lækre færdigretter.

Og mens ambitionerne bliver større, skal butikkerne være flere og mindre:

»Vi vil teste mindre, innovative butikker, som primært bliver drevet af convenience-produkter,« fortæller Dagrofa-koncernchef Tomas Pietrangeli til Børsen og fortsætter:

»Vi tror, at det taler ind i den trend, der er, hvor folk måske ikke vil køre super langt for at købe ind. De vil have nogle nemme løsninger i hverdagen, som er tæt på.«

Tomas Pietrangeli ny koncernchef for Dagrofa. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tomas Pietrangeli ny koncernchef for Dagrofa. Foto: Søren Bidstrup

Derudover skal der stå sushikokke i nogle af butikkerne.

Konceptet med, at der står en kok og laver frisk sushi efter kundernes ønsker, bliver allerede nu testet i en Meny-butik i Søborg.

Men planen er altså, at konceptet skal spredes til andre butikker det kommende år.

Hvor mange butikker, der får fornøjelsen af en sushikok, er dog endnu uvist.