Røde plamager, beskidt, indtørrede madrester og en sur lugt af kloak.

Det er altsammen noget, som fødevarestyrelsen er opmærksomme på, når de er på kontrolbesøg på landets restauranter.

Alle elementer blev fundet på restaurant Mamma’s på Regnbuepladsen nær Københavns Rådhus under et kontrolbesøg 16. december.

Restauranten er en del af Madklubbens i alt 18 restauranter, der har millioner af kroner på bundlinjen.

‘Der er ansamlinger af røde plamager i den store opvaskemaskine. Hylder i kølerum fremstår ikke rengjort. Gulv og overflader fremstår med indtørrede madrester.’

‘Der er en sur lugt af kloak i det bagerste produktionsområde ved opvask og kølerum,’ står der i Fødevarestyrelsens rapport.

Af selvsamme rapport fremgår det også, at restauranten har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

I rapporten står der desuden noget, som har kostet køkkenchefen på Mammas’s jobbet.

Fødevarestyrelsen kunne nemlig konstatere, at restaurantens egenkontrol var meget mangelfuld, og at de ikke kunne fremvise dokumentation af temperatur ved varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling fra den 24. november til og med den 16. december.

Lars Bertelsen, der er partner på Mamma’s, erkender, at det ikke ser godt ud og skriver følgende til TV2 Lorry i en mail:

‘Egenkontrol er et område, som vi tager meget alvorligt på Mamma’s i København, og vores politik på området klokkeklar - vi tolererer ikke, at den opgave bliver misligholdt, og derfor har vi taget konsekvensen og afskediget den medarbejder, der har været ansvarlig for opgaven’.

Ifølge TV2 Lorry er den omtalte ansat som køkkenchef i restauranten Mamma’s.