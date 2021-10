Kiosken Super Frugt må til lommerne, efter at Fødevarestyrelsen lagde vejen forbi deres lokaler på Emmasvej i Brabrand.

Det fremgår af kontrolrapporten, at kiosken ikke har været grundige nok med rengøringen.

Her noterede styrelsen sig blandt andet:

»Gulv på lager fremstår meget beskidt, liste på dør ind til kølerum fremstår med flere tykke klistrede sorte hvide plamager, hylder hvor der står oliven, fremstår beskidte.«

Af rapporten fremgår det også, at begge døre mellem toilet og lager, hvor der står fødevarer, stod åben under hele tilsynet, samt at der var flere steder, hvor der hang spindelvæv.

Tilsynet fandt sted 5. oktober, og de uhygienske forhold koster både en sur smiley og 5.000 kroner i bøde.

I rapporten fremgår det, at personalet under besøget gav bemærkningen »Det gør vi rent.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Super Frugt, men det er ikke lykkedes.