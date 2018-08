Netto på Roskildevej i Valby har fået en sur smiley og en bøde af Fødevarestyrelsen efter et kontrolbesøg den 23. juli, der afslørede store problemer med rengøringen i supermarkedet.

'Ansamlinger af mørke plamager, støv og pletter af skimmelvækst o.l. på hylder, indervæg (kølemøbel), kølelameller, under hylder og langs kanter/hjørner i kølemontre med opbevaring af div. drikkevarer,' skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i kontrolrapporten fra besøget, der blev foretaget på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Under det 45 minutter lange besøg konstaterede Fødevarestyrelsen også, at der var 'hvide og gule plamager' på gulvet i et kølerum, hvor der blandt andet opbevares mejerivarer og æg, skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

Vi kæmper med varmen – også i vores butik – som har været med til at danne lidt kondens, vi har misset i butikken Nettos regionschef, Braw Bakir

Netto på Roskildevej 158-162 i Valby har udover den sure smiley fået en bøde på 10.000 kroner for den mangelfulde rengøring.

»Vi er enige i Fødevarestyrelsens anmærkninger, og vi tager det selvfølgelig til efterretning,« siger Nettos regionschef, Braw Bakir, i et mailsvar til B.T.

Han fortæller, at der umiddelbart efter Fødevarestyrelsens besøg blev gjort grundigt rent i Netto-supermarkedet og lover, at der bliver mere fokus på rengøringen fremover.

»Vi kæmper med varmen – også i vores butik – som har været med til at danne lidt kondens, vi har misset i butikken. Vi rengjorde straks de to steder. Og så bruger vi det naturligvis som en god anledning til lige at gennemgå alle vores procedure overfor personalet, så vi kan sikre den elite-smiley, vi skal have i butikken,« siger Braw Bakir.

Også da Fødevarestyrelsen besøgte Netto på Roskildevej i Valby i september 2017, var der problemer med rengøringen i kølerummet, hvor der var 'snavset'. Supermarkedet blev pålagt et gebyrbelagt opfølgningsbesøg, som Fødevarestyrelsen gennemførte to uger senere, hvor de kritiserede forhold var bragt i orden.