De galopperende elpriser har ramt mange danskere hårdt på pengepungen.

Også detailhandlen er presset. Ja, så presset, at butikker inden længe risikerer at måtte dreje nøglen om.

Sådan lyder advarslen fra supermarkedsgiganten Dagrofa, der står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb. Det skriver Børsen.

»El fylder meget i en butik i forhold til køl, frost, ventilation og så videre. Derfor kan prisstigninger gøre det svært for købmænd at drive en butik, og hvis der ikke sker noget fra politisk hold, eller elpriserne ikke retter sig ind, så kigger vi ind i butiksdød, hvilket er meget bekymrende,« siger Dagrofas administrerende direktør, Tomas Pietrangeli, til erhvervsmediet.

Udmeldingen kommer, efter at energipriserne det seneste halve år er mere end tredoblet.

Med enorme ekstraregninger for butikkerne til følge.

Ifølge Tomas Pietrangeli betyder det ekstraregninger på flere hundredtusinder for købmandsbutikker – og millioner for større supermarkeder.

Fra Dagrofas rival Coop – som blandt andet står bag supermarkederne Coop 365, Kvickly og SuperBrugsen – lyder det, at især de små butikker i provinsen kan komme i fare for at måtte lukke, hvis energiprisernes himmelflugt fortsætter.