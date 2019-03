Ejerne bag Løvbjerg har god grund til at trække på smilebåndet.

En af Danmarks mindste supermarkedskæder, der har 15 butikker vest for Storebælt, har nemlig præsenteret nyt regnskab for 2018 med et overskud på 6,7 millioner kroner efter skat.

Det er det bedste resultat i 10 år. Det skriver finans.dk.

I regnskabet kalder ledelsen også resultatet for 'tilfredsstillende', ligesom omsætningen for 2018 lander på 1,04 milliarder kroner.

I løbet af året har Løvbjerg dog lukket kædens forretning i Skanderborg, hvilket trækker ned, skriver ledelsen.

Tidligere på året oplyste kæden, at de for første gang i syv år ville udvide med nye butikker. Det er dog endnu ikke sket.

I perioden 2012 til 2014 tabte Løvbjerg over 20 millioner kroner, men i de seneste tre år har der været sorte tal på bundlinjen.

Kædens historie går helt tilbage til 1926, da Christian Løvbjerg åbnede sin første købmandsbutik i Horsens. Indtil 2003 ejede Løvbjerg 50 procent af supermarkedskæden Rema 1000. Løvbjerg, der er ejet af Erik og Carsten Løvbjerg, har base i Horsens