Salling Group, der driver supermarkedskæderne Netto, Føtex og Bilka, har taget boksehandskerne på.

Supermarkedsgiganten har i hvert fald ikke tænkt sig at lade stå til og se passivt på, at deres konkurrenter - såsom Nemlig.com - dominerer onlinemarkedet for salg af dagligvarer.

Derfor har Salling Group store planer om at skrue markant op for satsningen af onlinesalg. En satsning, der blandt andet indebærer en investering på en halv milliard kroner henover de næste to år.

Det skriver Børsen, som har talt med Thor Jørgensen, der er direktør for e-commerce i Salling Group og kædedirektør for Føtex.

»Jeg synes godt, at vi kan bruge ordet 'gamechanger'. Det er en kæmpe satsning og en af vores allerstørste i hele koncernen. Onlinesalg af fødevarer kommer til at være en nøglesten i vores fremtidige strategi,« siger han til mediet.

Selvom danskerne har kunnet købet dagligvarer på nettet det seneste årti, så tyder det på, at det er et godt tidspunkt, at Salling Group, som samlet har over 500 butikker, kaster sig ind i kampen.

Siden coronakrisen er onlinesalget for eksempel steget op mod 300 procent hos Coop.dk, mens det hos Nemlig.com er fordoblet i forhold til sidste år, skriver Børsen.

Salling Groups massive investering vil blandt andet udmønte sig i en ny onlineplatform til Føtex samt et helt nyt koncept til Bilka, der indtil nu har været koncernens eneste kæde, som har solgt fødevarer på nettet.

Og det har da også fungeret godt for Bilkas 'To Go'-onlinesalg på det seneste. På halvanden måned er salget vokset med intet mindre end 500 procent, ifølge Børsen.

Salling Group forventer, at Føtex' onlinehandel bliver introduceret i cirka halvdelen (102) af Føtex-butikkerne inden for en måned. Det nye Bilka-koncept vil blandt andet indebære, at der vil blive sat fem specialdesignede containere op i de landsdele, hvor der ikke er et Bilka-varehus.

Selvom Salling Group går efter at sætte sig på 35 procent af onlinesalget af dagligvarer, så ryster konkurrenten Nemlig.com ikke umiddelbart i bukserne.

»Jeg frygter dem ikke, men vi har meget stor respekt for Salling Group, og jeg tror, at de kan være med til at flytte rigtigt store markedsandele fra de fysiske butikker over til onlineverdenen, hvor vi er den største spiller i dag. Det har vi også i sinde at være om ti og 15 år,« siger Stefan Pleng, administrerende direktør, til Børsen.