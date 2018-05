Hvert år køber danskerne mere end 25 millioner knive, gafler, kopper, tallerkener og sugerør af plast i Føtex, men fra nytår er det slut. Som den første danske supermarkedskæde dropper Føtex alt salg af engangsservice lavet af plast.

Fremover vil engangsservicen i Føtex være lavet af mere bæredygtige og nedbrydelige materialer, oplyser supermarkedsgiganten i en pressemeddelelse.

Det nye tiltag træder i kraft senest 1. januar 2019 i samtlige Føtex' 101 varehuse rundt om i Danmark, også Føtex Food-supermarkederne.

»Vi ved, at miljø og dyreliv lider under det store forbrug af plastik, og vi gør alt for at udfase plast, hvor det ikke er nødvendigt. Derfor vil vi senest fra nytår have erstattet alt engangsservice i plast, så kunderne i stedet kan købe mere bæredygtige alternativer. Det er første skridt, og vi vil følge op med nye initiativer, der kan bekæmpe plastforurening,« siger Føtex' direktør, Thor Jørgensen.

Han erkender, at det ikke bliver let at erstatte engangsservicen af plast, for Føtex har endnu ikke fundet brugbare alternativer til den populære vare, som mange dansker tyr til, når der er familiefester, børnefødselsdage eller en picnic i det fri.

»Vi må erkende, at vi i dagligvarehandlen sammen med kunderne kan gøre en stor og positiv forskel, når det gælder om at spare miljøet for plastik. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan for at finde alternativer. Nu har vi som de første lovet, at engangsservicet i plast er væk senest fra nytår, og så vil vi følge op andre steder, hvor plast er unødvendigt,« siger Thor Jørgensen.

Ifølge EU's opgørelse stammer 17 procent af det plastik, der flyder rundt i Middelhavet, fra engangsservice.