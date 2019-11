Koncernen Coop vil beskytte klimaet med et forbud mod tilbudsaviser, der omdeles til danske husstande.

Der bliver hvert år trykt 84.000 ton tilbudsaviser i Danmark.

Det er spild af ressourcer, mener Coop-koncernen, som står bag supermarkeder som Superbrugsen, Kvickly, Fakta og Irma.

Derfor opfordrer Coop i et åbent brev klimaminister Dan Jørgensen (S) til at indføre et forbud mod trykte tilbudsaviser.

- I en klimatid hvor vi snakker om, hvad vi alle sammen kan gøre for at reducere klimapåvirkningen, synes vi, det er en umiddelbart god idé, der ligger lige til højrebenet.

- Det gør vi også, fordi der allerede findes digitale platforme, som kunderne kan tilgå, siger administrerende direktør i Coop Peter Høgsted.

Coop har i løbet af de seneste tre år reduceret mængden af tilbudsaviser med 40 procent. Koncernen mener ikke, at den kan skære yderligere i de trykte aviser uden at sende kunderne i armene på sine konkurrenter.

- Vi kan se, at hvis vi er de eneste, der reducerer yderligere, sker der det, at danskerne vælger tilbud i andre kæder. Vi tror på, at vi skal tage et klimainitiativ, spare noget CO2 og få tilbudsavisen væk, siger Peter Høgsted.

Et egentligt forbud mod tilbudsaviser er én mulighed.

En anden mulighed er en frivillig aftale i branchen om at udfase de trykte tilbudsblade, påpeger Peter Høgsted.

Coops direktør håber og tror på opbakning til sit forslag om at fjerne tilbudsaviserne fra de øvrige butikskæder og koncerner.

- Der er jo en stigende fokusering på klimaet, og vi vælter over hinanden på klimaspørgsmålene.

- Så jeg kan ikke forestille mig, at nogle af vores kolleger i branchen ikke synes, det er en god idé at få det spild og det frås væk, siger Peter Høgsted.

Han henviser i øvrigt til, at mange danskere ved at påklistre et "reklamer nej tak"-mærkat på postkassen i forvejen har givet udtryk for, at de ikke ønsker tilbudsaviser fra diverse supermarkeder, byggemarkeder og bolighuse.

