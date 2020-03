Tidligere har man blandt andet kunne se Føtex slå til priserne med kampagnen 'Føtæsk'.

Her nedsatte supermarkedet priserne ned på 2000 varer for at hamle op med discountkædernes priser og ændre folks opfattelse af priserne i Føtex.

Nu gør Bilka dem kunsten efter.

Det skriver RetailNews.

I en ny kampagne sætter Bilka priserne ned på intet mindre end 5000 nonfood-varer - altså en lang række varer af den slags, der ikke er egnede til at blive spist.

Det kan eksempelvis være rengøringsmidler, shampoo og servietter.

Der sker med kampagnen, der har fået navnet 'Blå Lav Pris'.

Tilbudskampagner forbindes ofte med den gule tilbudsfarve. 'Blå Lav Pris' vil dog, som navnet indikerer, blive en blå kampagne, og det er ikke helt tilfældigt:

»Der er en masse symbolik i at kommunikere 'Blå Lav Pris', da vi dels vil kommunikere lav pris og dels holde fast i Bilkas blå farve og dermed distancere os fra de gule tilbudspriser.«

Det siger Bilkas marketingchef, Tore Nederland, følge RetailNews.

Skal du et smut i Bilka for at finde de nedsatte varer, skal du følge de blå pile, som Bilka har sat op i supermarkedet.

Det skriver supermarkedet på deres Facebookside.