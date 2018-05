Spørgsmålet om hvornår den tyskejede discountkæde Aldi opgiver Danmark presser sig på efter det kom frem, at selskabet sidste år satte alle rekorder for underskud.

Minusset i Aldi Danmark var på 326 millioner kroner i 2017, og dermed kan kæden notere sig sit ottende underskud i træk. I alt har kæden siden 2009 tabt svimlende halvanden milliard kroner på det danske marked.

Under normale omstændigheder ville det betyde, at en lukning var nært forstående, men sådan kommer det ikke til at gå med Aldi - og det selv om det danske datterselskab ikke ligefrem har været nogen guldgrube for de tyske ejere siden åbningen af den første butik i 1977.

Det vurderer Bruno Christensen, der gennem årtier har analyseret og rådgivet om dansk detailhandel og driver sin egen virksomhed med det formål.

»Aldi er bare ikke en helt almindelig detailhandelsvirksomhed. Det er en af verdens allerstørste, og derfor har de adgang til de finansielle kilder, der er nødvendige for at opretholde driften. Jeg er ikke bekymret for deres fremtidige eksistens her,« siger han.

Alt fra facader til reoler bliver moderniseret i Aldi-butikkerne. Her en gammel facade fra Ingerslevsgade på Vesterbro i København. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix Alt fra facader til reoler bliver moderniseret i Aldi-butikkerne. Her en gammel facade fra Ingerslevsgade på Vesterbro i København. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

Trods det dundrende underskud er omsætningen dog steget med hele 4,5 procent sidste år, og derfor går det den rigtige vej for kæden, påpeger Bruno Christensen.

I løbet af 2017 har Aldi lukket 32 butikker, hvilket har været ganske dyrt. Samtidig har kæden fået ny ledelse i Danmark, hvor den tidligere Lidl-landechef Finn Tang siden september har været administrerende direktør. Det betyder et endegyldigt farvel til den gennemgående farve brun og til blændende lysstofrør i loftet.

»Den nye ledelse ønsker at få ryddet op, hvilket betyder, at næste regnskab skal være bedre. Butikkerne skal moderniseres og nogle skal flyttes til bedre placeringer. Det følger den samme model, som Lidl også arbejder med: Store butikker, hvor varerne bliver præsenteret pænt,« siger Bruno Christensen, der dog ikke lægger skjul på, at der venter hårdt arbejde forude for Aldi, hvis skuden skal vendes.

»Det er op ad bakke, fordi kæden i så mange år har været en underskudsforretning. Aldi har styrken til at kunne markere sig langt stærkere og derfor tror jeg, det kan lade sig gøre. Svagheden har været, at man ikke har kunnet tilpasse sig det danske marked. Det kommer kæden til. Blandt andet vil vi se flere luksusprodukter i butikkerne,« siger Bruno Christensen.