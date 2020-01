Et godt salg af middel mod knoglemarvskræft betyder, at Genmab onsdag har fået en bonus på en milliard kroner.

Inden 2019 løb ud, rundede salget af kræftmidlet Darzalex 20 milliarder kroner, og det udløser en bonus på en milliard kroner til det danske selskab bag Darzalex, Genmab.

Darzalex er et middel mod forskellige former for knoglemarvskæft. Det blev udviklet af Genmab, der i 2012 solgte rettighederne til produktion, markedsføring og salg til amerikanske Johnson & Johnson.

Til gengæld får Genmab royalties både i form af procenter af salget og bonusser, når forskellige milepæle i salget er opnået.

En af milepælene var et salg på tre milliarder dollar i 2019, svarende til 20 milliarder kroner.

Den blev nået med en stærk slutspurt i fjerde kvartal, fremgår det af Johnson & Johnsons regnskab ifølge Ritzau Finans.

Dermed har regnskabet kastet en bonus på 150 millioner dollar af sig, det svarer til cirka en milliard kroner, til Genmab onsdag.

Genmabs aftale med Johnson & Johnson er ifølge branchemediet MedWatch skruet sådan sammen, at Genmab får en andel af salget.

Andelen starter på 12 procent, men stiger i takt med, at salget øges. Hvis omsætningen runder tre milliarder dollar i et kalenderår, bliver Genmabs andel 20 procent.

Selv om milepælen først blev nået i fjerde kvartal, har Genmab hele tiden forventet at få bonussen for den.

/ritzau/