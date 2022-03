Iværksætterne bag det succesrige tøjmærke Shaping New Tomorrow har ikke ligget på den lade side under corona.

Og nu udmønter det sig i en fordobling af antallet af butikker i Tyskland.

Torsdag kan tøjproducenten nemlig åbne dørene til sin anden butik i Tyskland. Nærmere bestemt i Köln.

Men her stopper ekspansionen i nabolandet ikke. For samtidig med at Köln-butikken åbner, har mændene bag Shaping New Tomorrow sat underskrifter på tre nye lejemål i Tyskland.

»Vores Essential-kollektioner, der består af genanvendte materialer, står i dag for samlet set 22 procent af vores samlede salg. Men i Tyskland er det tal næsten 50 procent højere. Det viser med stor tydelighed, at tyskerne går meget op i det bæredygtige element,« siger Kasper Ulrich, der er medstifter af virksomheden og derfor ser stor fornuft i at udvide på det tyske marked.

De tre nye lejemål ligger i de tre markante byer Frankfurt, Berlin og Stuttgart.

»Vi investerer i år et tocifret millionbeløb ikke bare i ekspansionen i Tyskland, men også i udvikling af vores produktkategorier inden for genanvendelse, så vi er klar til den øgede efterspørgsel i Tyskland i takt med, at vi breder os ud over de større byer,« siger Kasper Ulrich.

Tøjfirmaets første butik i Tyskland åbnede sidste år i Hamborg og har efter fem måneder vist sig profitabel, hvilket er hurtigere end forventet, oplyser Shaping New Tomorrow.

Butikkerne i Tyskland er ligesom dem, mange kender fra Danmark. Der er tale om et såkaldt direct-to-consumer- koncept, hvor firmaets tøj udelukkende sælges i egne butikker.

Men selvom der er positive takter hos Shaping New Tomorrow, så er der udefrakommende faktorer, der spiller ind i virksomhedens vækstplaner.

»Det er klart, at inflation og usikkerheden i forbindelse med krigen i Ukraine kan påvirke vores resultater i et eller andet omfang. Hvor meget selvfølgelig afhænger af udviklingen. Når det er sagt, så tror vi så meget på vores produkter og koncept, at vi ikke er i tvivl om, at vi vinder på den lange bane ved at fortsætte med vores planlagte investeringer på trods af situationen,« slutter Kasper Ulrich.

Shaping New Tomorrow blev grundlagt i 2015 af de tre aalborgensere Christoffer Bak, Kasper Ulrich og Christian Aachmann. De blev for alvor kendt, da de i 2018 medvirkede i DR-programmet 'Løvens hule', hvor iværksætter Jesper Buch investerede i virksomheden.