Langt de fleste danske mænd med en bare nogenlunde hårpragt har brugt betydelige summer på Per Munchs produkter de sidste 30 år.

Han er manden, som for 33 år siden var med til at starte den virksomhed, som siden har stået bag salget af hårvoksen Dax og senere ID-voks. Nu har han så pludselig givet sig selv en fyreseddel.

Det skriver erhversmediet Finans.dk.

Det sker ikke på grund af store underskud eller en virksomhed i krise.

DAX-voksen var ekstremt populær op gennem 90'erne og 00'erne - og var notorisk svær at vaske ud af håret. Foto: Gitte Kjærbøl

Faktisk har ID Hair Company de seneste fem år haft et samlet overskud, der beløber sig til mere end 55 millioner kroner, viser virksomhedens regnskaber, som Finans har gennemgået.

I 2018 lød plusset på 6,4 millioner kroner.

I stedet forklarer Per Munch, at den virksomhed, han selv var med til at grundlægge – og som han altså har været direktør for – er steget ham over hovedet.

»I bund og grund mener jeg ikke, at jeg er dygtig nok til at lede virksomheden. Derfor har det været verdens letteste beslutning,« siger Preben Munch om fyringen af sig selv til Finans.dk.

Han forklarer blandt andet, at han længe har gået med overvejelsen om ikke at ville være direktør længere.

Nu har virksomheden vokset sig så stor, at den har 175 ansatte.

En størrelse, Per Munch bliver ’svedig’ af at tænke på, forklarer han.

I stedet for Preben Munch træder hans forretningspartner gennem mange år, Flemming Nielsen, nu til som direktør.