Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn førte i 2018 til 60 politianmeldelser af personer eller virksomheder.

Det viser styrelsens årsberetning.

Det er næsten en fordobling, da der året før blev afgivet 33 politianmeldelser. Styrelsens årsberetning angiver ikke nogen specifik årsag til stigningen.

Til gengæld påpeger styrelsen, at der i 2017 trådte ny lovgivning i kraft, der havde til hensigt at styrke forebyggelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Samtidig kan man se, at antallet af underretninger fra Erhvervsstyrelsen til Hvidvasksekretariatet er steget fra en i 2017 til syv i 2018.

I beretningen kan man også læse, om det opklarede arbejdes vej gennem retssystemet. Således har Erhvervsstyrelsens politianmeldelser ført til 22 domme i 2018.

I den bunke gemmer siger domme for manglende registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Der er også tilfælde af overtrædelser af kontantforbuddet, der forbyde at modtage kontantbetalinger på over 50.000 kroner og brud på pligten til at underrette myndighederne om forskellige forhold.

