Styrelse vil have SDK Frejas forklaring på, hvorfor selskabet ikke har beskrevet miljørisici hos Nordic Waste.

Erhvervsstyrelsen vil undersøge, om Nordic Waste-ejeren SDK Freja har oplyst tilstrækkeligt om risici forbundet med driften af Nordic Waste.

Det skriver Børsen på baggrund af et brev, som Erhvervsstyrelsen har sendt til SDK Freja.

I brevet beder styrelsen om en redegørelse fra SDK Freja, der er ejet af Torben Østergaard-Nielsen og hans to døtre.

- Erhvervsstyrelsen undrer sig over, at virksomheden ikke har konstateret risici for miljøet ved koncernens aktiviteter. Dette skal ses, i lyset af at styrelsen for eksempel ville forvente, at behandling af forurenet jord ville indebære en risiko, skiver styrelsen i brevet ifølge Børsen.

Det kan ifølge styrelsen være et brud på årsregnskabsloven.

Torben Østergaard-Nielsen er bestyrelsesformand i SDK Freja, mens hans to døtre, Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer, begge sidder i bestyrelsen.

Gennem SDK Freja har de tre ejet over 75 procent af Nordic Waste.

Over for Børsen vurderer Lars Kiertzner, der er statsautoriseret revisor og tidligere chefkonsulent hos FSR -- Revisorforeningen, at brevet kan være et forsøg på at placere et erstatningsansvar hos Østergaard-familien.

- Erhvervsstyrelsens afgørelse vil blive skyts i en eventuel erstatningssag. En politianmeldelse er også en mulighed, siger han til avisen.

Et jordskred bevægede sig i december sidste år ud fra Nordic Wastes areal og medførte risiko for enorm miljøskade.

Først forsøgte virksomheden selv at bremse den skridende jord, men da det ikke lykkedes trak den sig fra opgaven og efterlod den til Randers Kommune.

Det fik Miljøstyrelsen til at udstede to påbud til Nordic Waste, der krævede, at virksomheden skulle stille økonomisk sikkerhed og lave foranstaltninger for at sikre miljøet.

Det kunne Nordic Waste ikke efterleve, og virksomheden er siden blevet erklæret konkurs.

Regeringen har bedt Kammeradvokaten undersøge, om der kan placeres et erstatningsansvar eller strafferetligt ansvar hos ledelsen eller andre virksomheder bag Nordic Waste.

