Det danske skomærke Stylesnob er begæret konkurs.

Det fremgår af en registrering i Statstidende, skriver Finans.

'Ved dekret af 21.06.2018 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Datoselskabet af 18. juni 2018 A/S (som Stylesnob A/S for nylig har skiftet navn til, red.) under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.06.2018', lyder det.

Stylesnob, der ejes af stifter og direktør Vibe Skov Bjerrehuus, har ellers tidligere haft millionoverskud. De seneste to år er udviklingen dog vendt, og det samlede tab er ifølge Finans løbet op i næsten 4,5 millioner kroner.

Det vides dog ikke, hvad årsagen til konkursbegæringen for det danske designmærke, der blandt andet sælger sko, støvler og halstørklæder gennem Magasin og Zalando, er.

'Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen,' skrives det i dekretet på Statstidendes hjemmeside.

Egenkapitalen i Stylesnob var ifølge Finans i det seneste årsregnskab negativ med 2,5 millioner kroner.